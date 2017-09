Club in shock na dood voetballertje, vlag hangt halfstok

AALTEN - AZSV Aalten is geschokt door de dood van het 7-jarige voetballertje dat woensdag op het veld onwel werd en in elkaar zakte.

Donderdagavond was een bijeenkomst van ouders en kinderen van de voetbalschool, waar het jongetje deel van uitmaakte. 'Het was fijn om met elkaar te delen', vertelt secretaris Karin Hermsen. 'We hebben met z'n allen zitten praten over wat er is gebeurd. Er waren zo'n 25 ouders en enkele kinderen.'

De wedstrijden van de voetbalschool gaan komend weekend niet door. 'De andere wedstrijden wel. Maar met een minuut stilte en de vlag halfstok', aldus Hermsen.

