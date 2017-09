Massagesalon moet dicht vanwege 'happy ending'

Niet de bewuste controle in Arnhem (Foto: ANP)

ARNHEM - Massagesalon Beijing in de Steenstraat in Arnhem wordt op last van de burgemeester gesloten. Na verschillende controles bleek dat naast massages ook seksuele diensten werden aangeboden. De salon heeft geen vergunning voor het leveren van seksuele diensten.

Afgelopen jaar zijn er onder andere mystery guest controles uitgevoerd door de AVIM, de afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel van de Nationale Politie. Mystery guests zijn politieambtenaren die als klant een massagesalon bezoeken, zich laten masseren en onderzoeken of de masseuse ook seksuele handelingen aanbiedt. Op basis van de controles is vastgesteld dat in de salon in de Steenstraat seksuele diensten werden aangeboden tegen betaling, terwijl de salon geen vergunning heeft voor het exploiteren van een seksinrichting. De salon moet dicht, na drie maanden kan er een verzoek worden ingediend tot heropening. Dan zal beoordeeld worden of de massagesalon weer open mag. Meer controles De gemeente sluit niet uit dat in de toekomst meer controles en eventuele sluitingen zullen volgen. Met de controles willen ze misstanden in de branche beëindigen en voorkomen. Denk hierbij aan de veiligheid van de sekswerkers en het voorkomen (arbeids)uitbuiting en mensenhandel.