Waarom vallen de bladeren nu al uit de bomen?

Foto: Pixabay

WAGENINGEN - De meteorologische herfst is vandaag begonnen. De herfst start altijd op 1 september, maar dit jaar is het ook daadwerkelijk te zien in de natuur. Er vallen al eikels uit de bomen en ook de eerste bladeren liggen al op de grond.

Bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit erkent dat de herfstverschijnselen erg vroeg zijn. 'We hebben een extreem droog voorjaar gehad. In de zomermaanden is juist enorm veel neerslag gevallen.' Uitersten dus. 'Bomen en planten zijn daar niet blij mee. Dat merken we nu. De herfst laat zich eerder zien.' Nu de bladeren vallen, zou het dus zomaar kunnen dat de bomen ook eerder kaal zijn dan gebruikelijk. 'Zo kunnen, maar het kan ook een trage herfst worden', aldus de bioloog. 'Dat heeft er mee te maken hoe het weer de komende periode zal zijn.' Als het droog blijft, zullen de bladeren vermoedelijk nog wat langer in de bomen blijven hangen. Het weerbeeld voor de komende week is nogal wisselvallig. Ook op de langere termijn ziet het er naar uit dat droge en regenachtige dagen zich af zullen wisselen.

