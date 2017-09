Brand in coniferenhaag, onderzoek naar oorzaak

Coniferenhaag gaat in vlammen op

BEMMEL - Een coniferenhaag is in de nacht van donderdag op vrijdag in vlammen opgegaan. Rond 02.00 uur kwam er een melding van een buitenbrand aan de Meidoornstraat in Bemmel.

Een buurtbewoner die op dat tijdstip onderweg was naar huis, merkte het vuur op en riep om hulp. Door het geschreeuw van de man zijn andere buurtbewoners gewekt en die hebben de brandweer gebeld. De brandweer kon niet voorkomen dat een groot stuk van de coniferen verloren ging. Wel wist de brandweer te verhinderen dat de brand oversloeg naar de achtertuin. De brandweer heeft twee auto's die in de rook stonden afgespoten, om zo de roet- en asdeeltjes te verwijderen. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.