Felbegeerde Rode Baret is 75 jaar

Wereldwijd is de baret hét symbool voor parachutisten en air assault-eenheden. De 1e Nederlandse rode baretten werden gedragen vanaf 1 mei 1947, de 1ste Parachutistencompagnie van het Korps Speciale Troepen (KST) was de trotse drager van de baret. Na een periode van 38 jaar zonder rode baretten, ontving in 1993 de eerste lichting van 11 Luchtmobiele Brigade de baret. Inmiddels zijn er 11.000 militairen die de Rode Baret dragen, daarvan 45 vrouwelijke militairen zijn.

Naast de aandacht voor de Rode Baret als onderdeel van de internationale Luchtmobiele Brigade is er op de tentoonstelling ook aandacht voor de Nederlandse Luchtmobiele Brigade. Die bestaat 25 jaar en is gestationeerd in Schaarsbergen. In de tentoonstelling zijn korte filmpjes te zien van militairen die vertellen over gevaarlijke en spannende missies. Daarnaast zijn er attributen te zien en is er allerlei informatie over vredesmissies en geheime missies.

MH17

Kapitein Luchtmobiele Brigade Andrea Jochems was bij de opening van de tentoonstelling. Een van haar missies was in Oekraïne bij de neergeschoten MH17, iets wat veel indruk maakte. 'Je bent trots als je deel uit mag maken van een bijzondere missie', zegt Jochems. 'Iedereen is sterk, ieder mens is sterk. Alleen brengen de mensen met een rode baret het ook naar buiten, die willen het en die doen het.'

De tentoonstelling over de Rode Baret is nog tot 11 maart 2018 te zien bij het Airbornemuseum.