Busje slaat over de kop bij ongeval

Foto: News United

HARDERWIJK - Op de Van Leeuwenhoekstraat in Harderwijk is donderdagavond een busje over de kop geslagen. Bij het ongeval was ook een motorrijder betrokken.

Of er een aanrijding heeft plaatsgevonden, is niet bekend. Bij het ongeluk zouden meerdere gewonden zijn gevallen. Naast de politie en brandweer kwamen meerdere ambulances ter plaatse. Vanwege politieonderzoek en bergingswerkzaamheden was de Van Leeuwenhoekstraat enige tijd afgesloten.