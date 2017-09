Busje botst op motor: drie gewonden

Foto: News United

HARDERWIJK - Op de Van Leeuwenhoekstraat in Harderwijk is donderdagavond een busje over de kop geslagen. Dat gebeurde na een botsing met een motor.

De 30-jarige motorrijder uit Dronten en de twee inzittenden van het busje raakten gewond. In het busje zaten een 37-jarige man en een 14-jarige jongen uit Harderwijk. De drie zijn met diverse verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens de politie waren zij aanspreekbaar. Vanwege politieonderzoek en bergingswerkzaamheden was de Van Leeuwenhoekstraat enige tijd afgesloten. De toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht.