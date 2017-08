Omwonende geitenbedrijf: 'Ik voelde me te slecht om naar de dokter te gaan'

ZELHEM - 'Iedereen weet dat die Q-koorts een keer terug kan komen', dat zegt Jan Loskamp uit Zelhem. Hij en zijn gezin kregen gezondheidsklachten toen een varkenshouder bij hen in de buurt overging op geiten. Loskamp vindt dat de provincie nog drastischer moet ingrijpen om gezondheidsklachten te voorkomen.

De provincie kondigde woensdag aan dat bestaande geitenbedrijven niet meer mogen uitbreiden en dat er geen nieuwe geitenbedrijven meer bij mogen komen in Gelderland. De maatregel geldt in ieder geval voor het komende half jaar.

De provincie baseerde zich bij de maatregel op een onderzoek van het RIVM waaruit blijkt dat omwonenden van geitenhouders binnen een straal van twee kilometer een verhoogde kans op longontsteking hebben.

Dokter schrok van toestand

'Ik voelde met te slecht om naar de dokter te gaan', vertelt Loskamp die ook een longontsteking opliep. Vijf jaar geleden kwamen er een paar honderd meter van zijn woning geiten. Na een jaar begonnen de klachten.

'De dokter moest naar mij toekomen en hij schrok van hoe ik eraan toe was. Ook de kinderen en kleinkinderen, die hier in de buurt wonen, kregen allemaal last van de luchtwegen', blikt de inwoner van Zelhem terug.

Pak ook huidige situatie aan

Loskamp vindt dat de provincie niet alleen naar de nieuwe situaties van uitbreiding of nieuwe bedrijven moet kijken, maar ook wat moet veranderen aan bestaande situaties: 'Hoe ze dat moeten doen is aan de deskundigen om dat te bepalen, maar dat het moet is wel duidelijk als vaststaat dat de huidige situatie al niet deugt.'

Loskamp: 'Ik vind het gewoon belachelijk dat na de ervaringen van de Q-koorts in Brabant, de overheid nog vergunningen heeft gegeven voor bedrijven in een gemeenschap waar veertig à vijftig mensen een paar honderd meter van zo'n bedrijf wonen. Terwijl iedereen weet dat die Q-koorts een keer terug kan komen.'

