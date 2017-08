Plastic Tiel rechtstreeks naar vuilverbranding

TIEL - Al het plastic dat Tielenaren in de inzamelcontainers gooien, wordt al maanden rechtstreeks naar de vuilverbranding gebracht. Dat zegt wethouder Verspuij. In de zakken die in de containers worden gegooid, zit veel ander afval. Hierdoor wordt de hele partij afgekeurd.

Tiel heeft op verschillende plekken speciale afvalcontainers staan voor het plastic. Dat is met name bij winkelcentra en supermarkten. Tiel is de enige gemeente binnen het werkgebied van afvalverwerker Avri waar dit soort containers staan.

Het meeste plastic wordt eens in de twee weken huis aan huis opgehaald. Volgens de wethouder is het kennelijk zo dat met het plastic afval voor de deur de drempel hoger is om ander afval erbij te mengen. Daarbij speelt het probleem dus niet van massaal afgekeurde partijen.

Avri: probleem al maanden geleden met Tiel besproken

Afvalverwerker Avri erkent het probleem. Die zegt dat de problemen met de plastic containers al in de bestuursvergadering in april met de gemeente Tiel zijn besproken.

Voorstel van de Avri was toen om de brengcontainers te verwijderen en de plastic verpakkingen bij de hoogbouw in de Tielse stadskern één keer in de week aan de straat te laten zetten. De gemeenteraad heeft dat voorstel afgewezen.

Tielenaren krijgen de rekening gepresenteerd

De Avri heeft meer kosten door het afkeuren van partijen plastic uit de containers. Plastic levert normaal geld op maar voor transport en verbranding moet nu worden betaald. Dat merken de inwoners door een hogere afvalstoffenheffing, aldus de Avri.