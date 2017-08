Dwarslaesiepatiënt test vernieuwd robotpak

NIJMEGEN - Twee jaar geleden was Ruben de Sain uit Nijmegen de eerste Nederlander met een dwarslaesie die weer kon lopen met behulp van een zogenoemd exoskelet. Deze donderdag testte hij de nieuwe versie van dit bijzondere robotpak.

Studenten van de Technische Universiteit Delft hebben het afgelopen jaar aan de verbeterde versie van het exoskelet gewerkt. In oktober moet duidelijk worden hoe goed het ontwerp van de TU Delft is. Dan doet Ruben mee aan een soort Paralympische Spelen, waarin de deelnemers gebruikmaken van bionische hulpmiddelen.

Vervanger voor de rolstoel

Ruben, die door een motorongeluk in een rolstoel belandde, hoopt dat in de toekomst nog betere exoskeletten worden ontwikkeld. 'Dat ze kleiner worden, makkelijker worden, krukken niet meer nodig, mee de auto in. Dat het echt een vervanger wordt van de rolstoel. Dat is wat ik ook wel zie gebeuren', legt hij uit.

De Nijmegenaar heeft sinds eind 2015 zijn eigen exoskelet. Omdat het pak niet wordt vergoed door de verzekering, bracht hij met een crowdfundingactie de benodigde 86.900 euro bij elkaar.

Zie ook: