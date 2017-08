Kadioglu, Golla en Delle komen niet weg bij NEC

NIJMEGEN - Ze hadden alle drie een transferwens, maar Ferdi Kadioglu, Wojciech Golla en Joris Delle spelen tot de winterstop in ieder geval nog voor NEC.

Voor Golla was de laatste dagen wel belangstelling. De verdediger kon terug naar zijn vaderland Polen. "Het is wel iets concreter dan sluimerend", meldde technisch directeur Remco Oversier donderdagmiddag. Maar uiteindelijk kwam het niet van een transfer.

Ferdi Kadioglu (foto) stond op het lijstje bij diverse clubs in binnen-en buitenland, maar alleen Vitesse deed tweemaal een serieuze poging. Het bod kwam echter niet in de buurt van de vraagprijs die NEC voor ogen had. Joris Delle was bijna rond met Excelsior, maar die club koos toch voor een andere doelman. Ook Gregor Breinburg probeerde weg te komen en kon naar de Israëlische club Ironi Kiryat Shmona, maar had daar geen goed gevoel bij.