APELDOORN - Een kind is donderdag zwaargewond geraakt na een val uit het raam van een woning in de Apeldoornse wijk De Maten. Het zou gaan om een jongetje.

Het ongeluk gebeurde aan het einde van de middag aan de Drapeniersdonk. Hoe het kind uit het raam kon vallen, is niet bekend.

Het slachtoffertje is per traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.

Foto: John Stevens