'Mensen schrokken zich het leplazarus': raadsvragen over afscheid burgemeester

EDE - Het Edese raadslid Alexander Vos de Wael stelt raadsvragen over de ludieke actie woensdag bij het afscheid van burgemeester Cees van der Knaap. Volgens hem schrokken veel inwoners zich 'het leplazarus' door de knallen en sirenes die te horen waren.

Vos de Wael, van de gelijknamige fractie, noemt verder het gebruik van een hoogwerker van de brandweer opvallend. Volgens hem is die bedoeld voor calamiteiten. 'Gelukkig deed er zich tijdens deze 'ludieke actie voor Van der Knaap' geen ongeluk of calamiteit voor. In dat geval was de hoogwerker nooit op tijd ter plaatse geweest', schrijft het raadslid.

Volgens Vos de Wael is het risico dat inwoners van Ede bij het horen van gillende sirenes en verschillende knallen nu gaan denken: het zal wel een ludieke actie zijn voor het afscheid van de burgemeester. De alertheid is er dan niet meer bij, denkt het raadslid.

