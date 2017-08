Jongetje zakt in elkaar op voetbalveld en overlijdt

Foto: Omroep Gelderland/Archief

AALTEN - Een jongetje van ongeveer 7 jaar oud is woensdag op het voetbalveld van AZSV Aalten onwel geworden. Hij zakte in elkaar, waarna hij per ambulance werd afgevoerd. Later die dag overleed het kind. Dat bevestigt de secretaris van de club.

De club houdt vanavond een bijeenkomst voor de ouders en kinderen van de voetbalschool van AZSV om met elkaar te praten over het tragische incident. De secretaris kon nog niet zeggen of de wedstrijden van zaterdag door zullen gaan: 'Dat moeten we nog bespreken.'