Uittips van Esther: Stoomtreinen kijken, dansen en wandelen

ARNHEM - Het is bijna weekend! Weer of geen weer, je kunt er gewoon weer lekker op uit. Er is van alles te doen in onze provincie en dit zijn onze tips.

Stoomtreinen kijken

Wil je dit weekend stoom afblazen, dat kan je naar Beekbergen. Zaterdag en zondag wordt daar het grootste stoomtreinenfestival van Nederland georganiseerd. Er zijn zo'n 10 werkende stoomlocomotieven te bewonderen, waaronder de snelste én de sterkste van Nederland.

Herdenkingstocht in Oosterbeek

Ben je meer van het wandelen, dan kun je zaterdag meelopen met 's-werelds grootste eendaagse wandelevenement. De Airborne Wandeltocht in Oosterbeek. Deze herdenkingstocht in het kader van de Slag om Arnhem vindt ieder jaar plaats op de eerste zaterdag in september. Kijken en aanmoedigen kan natuurlijk ook.

Voor de smulpapen

Gek op lekker eten en drinken, dan is Eten op Rolletjes in Wageningen iets voor jou. Van vrijdag tot en met zondag wordt het groen De Dreijen omgetoverd tot openluchtrestaurant voor jong, oud en alles daartussenin. Aan tafel zou ik zeggen!

Under The Milky Way Festival

Zaterdag vindt in Huissen voor de vierde keer het kleinschalige muziekfestival Under The Milky Way plaats. Er is plaats voor maximaal 1000 bezoekers. Onder meer Ink Bomb, Home For Supper en Black Bottle Riot treden op.

Koren in het openluchttheater

In het Openluchttheater in Eibergen treden zondag een drietal koren op tijdens het ClipperS Open Air. Het festival wordt georganiseerd door de ClipperS Crew uit Haaksbergen. Er zijn optredens van de Grolse Hofzangers, Gospelkoor Celebration en natuurlijk ClipperS Crew zelf.

Oversteek festival

Genieten van cultuur op bijzondere plekken zoals waalstrandjes, dijkhuisjes, forten en boerenschuren ga dan zondag naar Nijmegen. Tijdens Festival De Oversteek geniet je in intieme sfeer van dans, theater, literatuur en muziek. Heb je deze zondag geen tijd, dan heb je geluk. Volgende week vindt het festival weer plaats, maar dan aan de andere kant van de Waalbrug.

Bloemencorso Beltrum

Gek op bloemen? Dan mag je het bloemencorso zondag in Beltrum niet missen. Tien grote corsowagens beplakt met vele honderdduizenden dahlia’s komen in de straten van Beltrum voorbij. Stuk voor stuk super bijzondere creaties, gemaakt door bouwers die dag en nacht aan de wagens hebben gewerkt.