Van Vleuten wint en verstevigt leiderstrui Holland Ladies Tour

WAGENINGEN - Wielrenster Annemiek van Vleuten uit Wageningen heeft donderdag de tijdrit in de Holland Ladies Tour gewonnen. Ze verstevigde daarmee haar leidende positie.

Van Vleuten won in Roosendaal met vier seconden voorsprong op Ellen van Dijk. Halverwege lag ze nog een seconde achter Van Dijk, maar de 34-jarige Wageningse kende een sterk tweede gedeelte.

Het was haar tweede zege in drie dagen tijd. Eerder won Van Vleuten al de proloog in haar eigen woonplaats. Ze vergrootte haar voorsprong in het algemeen klassement op nummer twee Van Dijk tot negen seconden.

