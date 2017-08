HARDERWIJK - Bioscoop Atlantic in Harderwijk verhuist van de Strandboulevard West naar het terrein van De Harder aan de Flevoweg. Dit gebied zal de komende jaren worden herontwikkeld.

Volgens Robert van den Berg van Atlantic krijgt de nieuwe bioscoop 6 tot 8 zalen met veel variatie in aanbod. De opening staat gepland voor begin 2019.

Atlantic bestaat 15 jaar en heeft in die tijd veel ervaring opgedaan. 'Ook zijn we bij veel bioscopen in binnen- en buitenland geweest om ideeën op te doen', aldus Van den Berg.