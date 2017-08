Mishandelde man ligt bewusteloos op straat

Foto: politie

WAGENINGEN - Op het 5 Mei Plein in Wageningen is in de nacht van 24 augustus een 32-jarige man uit Wageningen mishandeld. Hij zou enige tijd bewusteloos op straat hebben gelegen, meldt de politie deze donderdag.

Tijdens de mishandeling, die tussen 01.00 en 02.00 uur plaatsvond, is ook de scooter van het slachtoffer vernield. Het is niet bekend hoe het nu met de man gaat. De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling.