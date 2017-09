Volg de Airborne Wandeltocht via Omroep Gelderland: wandelaars gestart

Foto: Angelique Peters Klaar voor de start Foto: Omroep Gelderland

OOSTERBEEK - Het is de eerste zaterdag van september en dat betekent dat vandaag tienduizenden wandelaars zich verzamelen in Oosterbeek voor de 71ste editie van de Airborne Wandeltocht. Deze wandeltocht is een eerbetoon aan de ruim 1700 Britse en Poolse militairen die om het leven kwamen bij de Slag om Arnhem in 1944. Volg de Airborne Wandeltocht via Omroep Gelderland.

Om 7.30 uur zijn de eerste wandelaars gestart. Zij lopen de langste afstand van 40 kilometer. In totaal worden dertig duizend deelnemers verwacht. Die kunnen op verschillende afstanden in actie komen. Verslaggever René Arendsen sprak voor de start met marsleider Wilma Luckel: De Airborne Wandeltocht is te volgen via de livestream bij dit artikel. Wat zie ik op TV Gelderland van de Airborne Wandeltocht? 9.00 -10.00 uur: Volg de start van de Airborne Wandeltocht op TV Gelderland via Meekijk TV. 10.00 -14.00 uur: De radiopresentator schakelt geregeld tussen de beelden vanuit de radiostudio van Omroep Gelderland met de camera op het Airborne-terrein in Oosterbeek. 14.00-16.50 uur: Meekijk TV bij Airborne Wandeltocht. Zie ook: Airborne Wandeltocht website