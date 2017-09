De Japanners tekenen de overgave: de Tweede Wereldoorlog is voorbij

URAYASU-SHI - Zes jaar en een dag na de Duitse inval in Polen is de Tweede Wereldoorlog voorbij. Op 2 september 1945 tekent de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Mamoru Shigemitsu aan boord van het Amerikaanse oorlogsschip USS Missouri de Japanse overgave.

Een paar weken eerder, op 15 augustus, heeft Japan bij monde van keizer Hirohito al gecapituleerd. Hoewel veel officieren in het Japanse leger er dan nog van overtuigd zijn dat de oorlog voor Japan niet verloren is, besluit Hirohito dat het over en uit is.

Dat besluit betekent dat ook voor Nederlands-Indië de Tweede Wereldoorlog voorbij is. Namens Nederland tekent luitenant-admiraal Conrad Helfrich de Japanse overgave.

Bekijk de ondertekeningsceremonie aan boord van het Amerikaanse oorlogsschip de USS Missouri: