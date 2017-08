Zelfverzekerde Van Overbeek: de rechterflank is van mij

DOETINCHEM - Elvio van Overbeek was vorig seizoen lange tijd een vaste waarde als rechtsback. Hij werd echter verdrongen door aankoop Jordy Tutuarima. 'Dat is de voetbalwereld.'

De Graafschap haalde Tutuarima van Telstar voor de linksbackpositie, maar in het eerste competitieduel tegen Jong PSV stalde trainer Henk de Jong de kleine verdediger als rechterverdediger. 'Nu is hij geblesseerd en krijg ik mijn kans weer', zegt Van Overbeek na de laatste training naast het stadion. 'Concurrentie hoort bij het voetbal en nu wil ik mij terugknokken.'

'In de tweede seizoenshelft heb ik lang gespeeld op rechtsback, terwijl ik altijd rechtsbuiten was. Maar in een systeem met vijf verdedigers kan ik dan veel op en neer gaan en dat is toch mijn kwaliteit. Om aan te vallen. Met vier verdedigers moet je meer achter je man aan. Dat is anders', glimlacht Van Overbeek.

'Ja die rechterflank is zaterdag in Waalwijk van mij', zegt hij zelfverzekerd. 'Wij gaan ook in uitwedstrijden altijd voor drie punten. Ons doel is bij de eerste vijf komen. Dan zien we verder, want het doel is promoveren. De sfeer is goed. Bij De Graafschap zijn we één grote groep. Er zijn geen kleine groepjes meer. Dan groei je ook echt naar elkaar toe.'