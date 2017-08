Er mag geen geit meer bij: LTO heeft begrip

ARNHEM - Geitenhouders in Gelderland hebben begrip voor het besluit van de provincie Gelderland om vestiging van nieuwe bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven tegen te gaan. Dat zegt Jos Tolboom van de land- en tuinbouworganisatie LTO.

De provincie besloot woensdag een stop te zetten op de geitenhouderij. Dat betekent dat er geen geit meer bij mag komen, aldus Gelders gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. Het besluit van de provincie verraste LTO. Tolboom: 'Deze zagen we niet aankomen, maar als je erover nadenkt dan snap je wel dat ze zeggen 'nu even niet', en dan kijken we wel hoe we ermee verder gaan.'

Voor de bestaande geitenhouders verandert er in de dagelijkse werkzaamheden niets, zegt Tolboom. 'Maar het is natuurlijk wel erg vervelend dat jouw bedrijfsvoering in relatie wordt gebracht met iets dat de gezondheid van de buurman kan schaden.' Daarnaast hangt het er ook vanaf hoelang de bouwstop duurt. Voorlopig geldt de stop voor een half jaar. Dat is voor de meeste geitenhouders geen probleem.

Op zoek naar de bron

Sinds uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de geitenhouderij schadelijke gevolgen heeft voor de volksgezondheid, is LTO in overleg met de Universiteit Utrecht. 'Wij zetten in op onderzoek naar de bron van deze gezondheidsproblemen, dat is onze prioriteit. We willen weten wat hier aan de hand is', zegt Tolboom.

Op dit moment is het voor geitenhouders onmogelijk om maatregelen te treffen. Tolboom: 'Deskundigen vertellen ons dat ze zo niet een bacterie of virus kunnen noemen die deze longontstekingen veroorzaakt. Bovendien speelt de fijnstofproblematiek in de geitenhouderij helemaal niet. Dus we moeten misschien een heel nieuw spoor vinden'.

Provincie wil meebetalen

De provincie Gelderland wil ook dat er zo snel mogelijk een vervolgonderzoek komt en is bereid daaraan mee te betalen. In principe ligt de verantwoordelijkheid bij de Rijksoverheid.

Gedeputeerde Van Dijk wil dan ook zo snel mogelijk inzicht in wat de oorzaak is van de verhoogde risico's, zodat ook duidelijk is welke maatregelen daartegen helpen.

Bouwstop pluimveehouderijen

Binnen Provinciale Staten wilde de Partij voor de Dieren het liefst een bredere bouwstop. Vooral omdat ook pluimveehouderijen voor gezondheidsrisico's zorgen, waaronder een grotere kans op longontsteking. Ook dat staat in het rapport van het RIVM.

Maar daarvoor was niet voldoende steun. De reden is volgens de provincie dat bij pluimveehouderijen duidelijk is waardoor het risico ontstaat: fijnstof. Het Rijk heeft toegezegd met maatregelen te komen. Daardoor moet de hoeveelheid fijnstof binnen tien jaar gehalveerd worden.

