Bogers baalt van transferwindow tijdens competitie

NIJMEGEN - Adrie Bogers is niet blij dat de transferwindow dwars door de voorbereiding op de competitiewedstrijd tegen FC Eindhoven heen gaat.

"Het zit echt heel kort op de wedstrijd en nu is het nog allemaal open. Als het een paar dagen eerder was geweest, had je nog kunnen anticiperen. We missen Ferdi Kadioglu ook nog vanwege Oranje onder 19. En dan hebben we nog uitstel gekregen met Jordan Larsson voor Zweden en Jari Schuurman was ook geselecteerd, maar heeft ervoor gekozen om bij NEC te blijven. Dus we hadden er ook drie kunnen missen. Wojciech Golla laten we buiten de selectie en dat is lastig, want hij was basisspeler. Maar er speelt van alles op de laatste dag van de transferwindow."

"Eindhoven heb ik een aantal keren zien spelen. Het is een voetballende ploeg vanuit het verleden en ik ga ervan uit dat dat hier ook weer het geval zal zijn. Maar voortbordurend op Almere en met het thuispubliek erachter gaan we natuurlijk spelen voor de overwinning."