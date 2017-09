LIVE Installatie burgemeester Ahmed Marcouch

ARNHEM - Met welk gevoel stond Ahmed Marcouch vandaag op? Het is zijn eerste werkdag als burgemeester van Arnhem. Commissaris van de Koning Clemens Cornielje beëdigt hem en Marcouch houdt een speech.

De zaal zit vol (oud-) PvdA-prominenten, zoals de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, Kamervoorzitter Khadija Arib en Job Cohen. Ook oud-burgemeester van Arnhem Pauline Krikke is aanwezig.

Op de foto onder meer: Aboutaleb, Krikke en Cohen

Zware taak

Marcouch wacht een zware taak. Het rommelt al een tijdje in de Arnhemse politiek. In juni stapte de ChristenUnie uit het college en daardoor heeft Arnhem een minderheidscoalitie. Met het vertrek van ChristenUnie uit de coalitie, stapte de vierde Arnhemse wethouder in drie jaar tijd op.

Begin juli werd Marcouch (51) voorgedragen door de gemeenteraad van Arnhem als de gewenste burgemeester. Vorige week stemde de ministerraad in met zijn voordracht. Hij volgt hiermee Herman Kaiser op die vanwege ziekte moest stoppen als burgemeester.

Marcouch is gekozen uit 21 kandidaten. Volgens de vertrouwenscommissie is hij een boegbeeld en een doorzetter, ook nog met uitstekende contacten. Verder ziet ze het als een pré dat hij oud-politiefunctionaris is met een visie op veiligheid. Het voormalig Kamerlid van de PvdA wordt geroemd om zijn 'niet te veel praten, maar gewoon doen mentaliteit'.

Kritiek

Toch roept zijn islamitische en Marokkaanse achtergrond ook kritiek op. Zo was er een demonstratie van de PVV tegen zijn benoeming. Elsevier-columnist Syp Wynia gaf aan hem ongeschikt te vinden als burgemeester. 'Hij is niet verbindend, maar houdt zich enkel bezig met de belangen van de islam en de Marokkaan.'

