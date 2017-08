Ontucht maatschappelijk werker: vijf maanden cel

AALTEN - Een 56-jarige maatschappelijk werker uit Aalten moet tien maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, de gevangenis in omdat hij ontucht pleegde met twee jonge vrouwen. De man werkte als begeleider van zijn slachtoffers.

De man kreeg van de rechtbank ook een proeftijd van drie jaar, een contactverbod met de vrouwen en verplichte ambulante behandeling opgelegd.

Hij werkte als begeleider in de instelling waar de slachtoffers in behandeling waren voor psychische problemen. Volgens de rechter was de man zich ervan bewust dat de jonge vrouwen kwetsbaar waren en dat een relatie met hen niet mocht.

'Eigenbelang voorop'

De ontucht vond plaats over een lange periode en er was sprake van verregaande seksuele handelingen. Door een relatie met zijn slachtoffers aan te gaan, heeft de man zijn zorgplicht volgens de rechter ernstig verwaarloosd en zijn eigenbelang vooropgesteld.