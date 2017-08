Golla lijkt op weg naar de uitgang bij NEC

NIJMEGEN - Wojciech Golla staat voor een vertrek bij NEC.

De Poolse verdediger wordt buiten de selectie gehouden voor de wedstrijd tegen Eindhoven. 'Er is geïnformeerd en dat zou heel snel concreet kunnen gaan worden', meldt technisch directeur Remco Oversier.

'Op dit moment is er niks rond, maar het is wel iets concreter dan sluimerend. Er zijn afspraken met hem gemaakt voorafgaand aan de zomerperiode. Een speler kan een focus verliezen als zoiets speelt, dus kiezen wij voor spelers die de honderd procent focus hebben voor die wedstrijd.'

Dat geldt ook voor doelman Joris Delle. Verder speelt er niks volgens Oversier. 'Er is niet heel veel aan de hand. Joris heeft eerder al aangegeven dat hij weg wil. Rond Ferdi Kadioglu speelt niks. We kijken zelf altijd naar de markt voor buitenkansjes, dat doen we ook de laatste uren. Maar op dit moment is dat niet gelukt. Er is ook geen noodzaak, want we hebben een goede, brede selectie. Maar in de laatste uren voor 1 september worden er allerlei contracten ontbonden. We kijken na 1 september hoe de wereld er dan voor staat en hebben dan alle tijd.'