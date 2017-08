Vitesse is definitief klaar op transfermarkt en haalt ook geen keeper meer

ARNHEM - Vitesse zal geen extra doelman meer binnenhalen voor het sluiten van de transfermarkt. Dat zegt directeur Joost de Wit.

Na het vertrek van Eloy Room naar PSV is bij Vitesse intern gesproken over het halen van een nieuwe keeper. Dat gaat echter niet gebeuren. Jeroen Houwen, uit de eigen opleiding, en de Deen Michael Tornes krijgen het vertrouwen van de club.

Sterk team voor Europa

'Wij gaan het met deze selectie doen', zegt algemeen directeur Joost de Wit resoluut. 'Zij krijgen het volste vertrouwen om de doelstelling die we hebben dit seizoen te halen.' Vanavond om 24.00 is de deadline op de Europese transfermarkt en mogen clubs dus geen spelers meer halen die ergens anders onder contract staan. 'Al heel vroeg dit seizoen hebben we een sterk team gebouwd om Europa mee in te gaan. Daar wacht ons een prachtige uitdaging in een zware maar mooie poule.'

Geen contact

Ook Alexander Büttner blijft bij Vitesse. Zijn zaakwaarnemer Aleksander Bursac liet donderdag weten dat de linksback naar PSV kon, maar dat Vitesse hem niet wilde laten gaan. Ook repte Bursac over een gesprek tussen beide partijen. 'Er is helemaal geen contact geweest', roept De Wit echter. 'Dus is er niks om te laten gaan. Ik heb dus ook niemand hoeven af te zeggen.'

Onlogisch

De kwestie roept vraagtekens op, maar beide partijen willen niet dieper op de ontwikkelingen met PSV ingaan. De vraag rijst bijvoorbeeld waarom Bursac zegt dat PSV zich officieel meldde, terwijl De Wit dat ontkent. 'Dat moet je hem vragen', reageert de directeur van Vitesse. 'Het zou natuurlijk ook heel onlogisch zijn om je linksback op de laatste dag te laten gaan. Maar dat is allemaal speculeren, want er is niets aan de hand.'