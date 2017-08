Apeldoorn draait warm voor Serious Request

Serious Request Breda. Foto: Archief Omroep Gelderland

APELDOORN - Op vrijdag 8 september duurt het nog precies honderd dagen voordat Serious Request neerstrijkt in Apeldoorn. Dat viert de stad: er wordt die dag een grote spaarpot op het Marktplein onthuld in het bijzijn van 2000 basisschoolleerlingen.

Met de spaarpot van anderhalve meter hoog voor het stadhuis kunnen mensen al voor de start van de inzamelingsactie van 3FM en het Rode Kruis geld doneren. Mini-spaarpot De basisschoolleerlingen die op 8 september bij de 'kickoff' zijn, leren speciaal voor Serious Request een lied en dans. Ook krijgen zij allemaal een mini-spaarpot mee naar huis zodat ze alvast kunnen gaan sparen voor het goede doel. De mini-spaarpot. Foto: Omroep Gelderland Vanaf 16.00 uur is er op het Caterplein een groot evenement voor jongeren, waarbij de groep Broederliefde komt optreden. 's Avonds kunnen volwassenen op het plein terecht. Het Glazen Huis staat dit jaar van maandag 18 tot en met zondag 24 december in Apeldoorn. Er wordt geld ingezameld voor de hereniging van ouders en kinderen.