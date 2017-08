Wereldrecordpoging met Joop Zoetemelk: zoveel mogelijk e-bikes achter elkaar

APELDOORN - Fietsfabrikant Sparta in Apeldoorn bestaat vrijdag 100 jaar en viert dat met met een wereldrecordpoging. Doel is met zoveel mogelijk e-bikes achter elkaar door Apeldoorn te fietsen. Oud-wereldkampioen en Tourwinnaar Joop Zoetemelk voert de stoet aan.

'We hebben 250 e-bikes nodig, maar we hopen op enkele tientallen meer', vertelt Marco Kalder van Sparta. 'Ook mensen met een ander merk e-bike zijn welkom.'

De poging begint bij de Stay Okay aan de Asselsestraat 330 in Apeldoorn. Er is een jurylid van het Guinness Book of Records aanwezig om het wereldrecord eventueel officieel te erkennen.

Zoetemelk heeft overigens een van zijn Raleigh-truien uit 1980 - toen hij de Tour de France won - beschikbaar gesteld aan Sparta. Hij heeft de trui in honderd stukjes geknipt en die zijn verwerkt in 100 limited edition-e-bikes van de fietsfabrikant.