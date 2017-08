PSV wil Alexander Büttner, maar Vitesse laat Achterhoeker niet gaan

ARNHEM - PSV heeft zich officieel gemeld bij Vitesse voor Alexander Büttner. De linksback moet echter in Arnhem blijven.

Woensdag sprak zaakwaarnemer Alexander Bursac met PSV over de interesse voor de 28-jarige Büttner die het seizoen bij Vitesse ijzersterk is begonnen. PSV ziet in de Achterhoeker de opvolger van Jetro Willems, die deze zomer vertrok naar Eintracht Frankfurt.

Volgens Bursac mag Büttner, die een contract heeft tot medio 2019, niet weg. 'Ze laten hun beste speler niet gaan. PSV heeft zich inderdaad officieel gemeld, woensdag hebben we met elkaar gesproken maar vooral met het oog op de Europese wedstrijden laten ze hem niet gaan.'

Büttner had wel interesse in een avontuur bij PSV, maar benadrukt ook dat hij het uitkijkt naar mooie wedstrijden met Vitesse en dat hij met veel plezier speelt bij de Arnhemse club. 'De clubs moeten er uitkomen, maar dat is niet gelukt. Ik vind het een eer dat PSV komt, maar begrijp Vitesse ook. Er komen belangrijke wedstrijden aan van een hoog niveau en ik zal mij 100 procent voor Vitesse inzetten. Daarnaast ben ik professioneel genoeg om hier mee om te gaan.'

De transfermarkt is nog tot vanavond 24.00 uur open.