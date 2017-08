Golla en Delle buiten selectie NEC tegen Eindhoven

NIJMEGEN - NEC houdt vrijdag twee spelers buiten de selectie tegen FC Eindhoven vanwege het sluiten van de transferwindow.

Wojciech Golla en Joris Delle zijn er in verband met transferperikelen niet bij. Beide spelers hebben een transferwens. Ook Ferdi Kadioglu ontbreekt Het toptalent is op pad met Oranje onder 19 en mist daarom het duel. Guus Joppen ligt er nog enkele weken uit met een spierblessure. Kevin Jansen is op de terugweg na een knieblessure en Mo Rayhi blijft nog twee wedstrijden aan de kant vanwege een schorsing.

Verder zijn er veel twijfelgevallen in de selectie. Gregor Breinburg (foto) kampt met een knieblessure, waar hij in het verleden ook last van had. Topscorer Jordan Larsson heeft last van zijn schouder en Jari Schuurman had problemen met zijn rug. Calvin Verdonk, die uitviel tegen Go Ahead, lijkt weer hersteld.

De laatste keer dat NEC tegen Eindhoven speelde was in de eerste divisie in 2015. Toen werd uit met 3-0 verloren.

Vermoedelijke opstelling: Smits; Heinloth, Buwalda, Van de Pavert, Verdonk; Breinburg (Bikel), Sleegers, Dijkstra; Larsson (Achahbar), Braken, Groeneveld.