Dode op militair terrein stierf een natuurlijke dood

HARDERWIJK - De 66-jarige man uit Harderwijk die woensdagavond dood op het Beekhuizerzand bij Harderwijk werd gevonden, is een natuurlijke dood gestorven. Dat meldt de marechaussee.

Het lichaam van de man, een burger, werd op het militaire oefenterrein gevonden door een leerling van de School voor Luchtmobiele Brigade.

Hoe lang de Harderwijker al levenloos op het Beekhuizerzand lag, is niet bekend. 'Maar zeker geen dagen. Dat kunnen we aan de staat van het lichaam zien', zegt een woordvoerder. Daarnaast was de man nog niet als vermist opgegeven.

