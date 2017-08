De Graafschap zaterdag bij RKC zonder Tutuarima en Abena

DOETINCHEM - De Graafschap moet het zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk doen zonder Myenty Abena. Ook Jordy Tutuarima kan hoogst waarschijnlijk niet spelen.

Tutuarima kampt met knieklachten en trainde donderdag apart van de groep. De linksback, die tijdens de eerste twee competitiewedstrijden rechtsback speelde, wordt in het Mandemakers stadion in Waalwijk vervangen door Elvio van Overbeek als hij niet wedstrijdfit wordt bevonden.

Myenti Abena, net als Tutuarima nieuw bij De Graafschap, liep vrijdag in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden een hoofdblessure op toen de centrale verdediger van achteren hard een bal tegen zich aan kreeg. Kevin van Diermen maakt daarom zijn opwachting als centrumverdediger.

De Graafschap heeft sinds vanochtend overigens de 20-jarige Rannick Schoop op proef. De rechtsback, die ook als rechtsbuiten uit de voeten kan, komt van de opleiding van SC Heerenveen. Schoop trainde donderdag voor het eerst mee met de groep.

Opstelling: Bednarek; Van Overbeek, S.Nieuwpoort, Van Diermen, L. Nieuwpoort; Receveur, Diemers, Serrarens, Driver; Van den Hurk, Van Mieghem.