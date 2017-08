Pieter: Centraal Beheergebouw in Apeldoorn

APELDOORN - Het is de trots en het zorgenkindje van Apeldoorn: het oude gebouw van Centraal Beheer van architect Herman Hertzberger uit 1973. Het was één van de eerste gebouwen ter wereld met grote open kantoortuinen. Nu staat het leeg, maar er zijn nieuwe plannen.

Met het Centraal Beheergebouw vestigde architect Hertzberger zijn naam. Ook zette het gebouw Apeldoorn op de kaart. In de volksmond kreeg het vanwege de vorm van 56 kubussen de bijnaam 'De Apenrots'. Maar de vraag is of dat liefkozend of spottend bedoeld is.

Van binnen was het ook een bijzonder gebouw. Er waren binnenplaatsen met balkons, bruggen en ontmoetingsplekken. Werknemers mochten zelfs hun eigen meubelen van thuis meebrengen. Zo kwamen er zelfs vogelkooitjes in het gebouw.

Nieuwe plannen

De verzekeraar verliet het gebouw en sindsdien staat het leeg. Een discussie ontstond: wat doen we er mee? En moet het niet platgegooid worden? Ondertussen werkt projectontwikkelaar Certitudo aan een plan waarbij in het gebouw ook gewoond kan worden. Architect Hertzberger is ook hierbij betrokken. Want in zijn visie moet een gebouw mee veranderen in de tijd en zich aanpassen aan een nieuwe gebruiksvorm.