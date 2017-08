Jonge zeilers zoeken bemanning voor Wereldkampioenschap

Het duo werd bij het Cadetzeilen slechts 38e, maar ze laten zich niet uit het veld slaan. De jonge zeiltalenten willen volgend jaar naar de wereldkampioenschappen in Bodstedt in Duitsland. Alleen dan wel ieder in een eigen bootje en niet meer samen.

Meike: 'Ik wil ook zelf in een bootje en zoek daarom een zeilmaatje om mij te helpen, want je doet dit met z'n tweeën. Ik wil dit niet meer samen met mijn broer doen, ik wil zelf stuurman zijn'.

Ook Mart zoekt daarom een zeilmaatje. Beiden zeilen ze op de wateren bij Giesbeek want ze zijn lid van WSV Giesbeek. De twee zeilen op een Cadet, een tweemans-wedstrijdboot voor de jeugd tussen de 8 en 17 jaar. De Cadet is niet heel bekend maar vele internationale topzeilers begonnen ooit in zo'n bootje.

Aanmelden en meer informatie vragen kan via: roelinadijk@gmail.com.