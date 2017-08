Record: bijna 50.000 euro voor een veulen

Het veulen Marvellous-Lynn bracht 46.000 euro op. Foto: Elite Veiling Borculo

LICHTENVOORDE - Je moet er wat voor over hebben, in dit geval 46.000 euro. Maar dan heb je ook een top springveulen: Marvellous-Linn. Op de veulenveiling in Borculo zijn recordprijzen betaald voor springveulens.

Er zijn hoge verwachtingen van het veulen Marvellous-Linn. Zowel zijn vader als moeder zorgden voor een nageslacht van internationale springpaarden. Tijdens de veiling bleef het lang op-en-neer gaan tussen twee partijen, maar uiteindelijk ging het veulen naar de Belg Sjors van der Hoydonck. 'Ik zag dit veulen in de collectie en wist dat ik hier achter aan moest. We hebben uit dezelfde moeder twee halfzussen en een halfbroer van dit veulen. Het is een bijzonder goede merrielijn', vertelt Van der Hoydonck, die nauw samenwerkt met ruiter Loewie Joppen. 'Hopelijk hebben we hiermee de toekomst in handen', vult de springruiter aan. Recordveiling Eliteveiling Borculo draaide woensdagavond op Paardensportcentrum Lichtenvoorde de beste veiling ooit. Maar liefst 23 springveulens brachten 15.000 euro en meer op, waarvan er zelfs zes voor meer dan 30.000 euro werden verkocht. Iets wat nog nooit eerder in Nederland vertoond is. Veulenveiling Borculo gaat donderdag verder met de collectie dressuurveulens.