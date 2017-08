Recept Karin's Moestuintaart

Taart voordat hij in de oven gaat

ARNHEM - Zin in een lekkere taart? Maak dan een lekkere moestuintaart volgens de tips van onze voedingsdeskundige Karin!

Karin`s Moestuintaart:

Wat heb ik nodig?

* 6 ontpitte dadels

* 1 banaan

* 350ml vocht naar keuze (melk, water, plantaardige drank)

* 1 el cintroensap (vers)

* 250 gr havermeel (of speltmeel, volkorenmeel, boekweitmeel)

* 100 gram havermout (houdt 1 el apart voor garnering)

* 1 zakje bakpoeder

* mespunt mineraalzout

* 400 gr tuinfruit (bijv. frambozen, bramen, appel, perzik)

* 50 gr geraspte kokos

Stap 1:

Doe de dadel samen met het vocht, banaan, citroensap en snufje zout in een kom en mix het geheel tot puree. Voeg de havermout toe en roer goed door.

Stap 2:

Voeg vervolgens de meel en het bakpoeder toe terwijl je blijft roeren. Nu ontstaat een stevig beslag.

Stap 3:

Vet een bakblik in met kokosolie. Schep ongever 2/3 van het beslag in het blik.

In een aparte kom meng je het fruit met de geraspte kokos (op die manier wordt het vocht uit het fruit opgenomen en voorkom je een zompige taart).

Stap 4:

Verdeel het fruit over het beslag en druk goed aan. Vervolgens het overige beslag over het fruit en zorg dat al het fruit bedekt is. Garneer met een beetje havermout.

Stap 5:

Als laatste prik je ongeveer 10 gaatjes met een sateprikker her en der in de cake, zodat de cake ook van binnen gaar wordt.

Stap 6:

Zet de oven op 185 graden en na ongeveer 30 minuten is de gezonde taart klaar.

Voor alle bakkers onder ons: Laat even weten wat u vindt van Karin`s Moestuintaart!