Update: kelder bakkerij voor tweede keer blank door noodweer

'De hele voorraad is weg', zegt Jarno die bakker is bij Buurtmarkt Breedeweg moe, hij heeft weinig geslapen vannacht. In de kelder staan vrieskisten en alle voorraden van de bakker, die moeten nu als verloren worden beschouwd. De hele nacht was de brandweer bezig met het wegpompen van de 160.000 liter water in de kelder. Vandaag mag het personeel de kelder leegruimen. De precieze schade is niet bekend, maar Jarno verwacht dat de schade oploopt tot 100.000 euro.

Voor tweede keer onder water

Het is niet de eerste keer dat de Buurtmarkt Breedeweg waterschade heeft. De kelder van de kleine supermarkt, die gerund wordt door mensen met een beperking, liep al eerder vol door hevige stortregens. De winkel ligt op het laagste punt van de Bredeweg en al het water in de buurt kolkte woensdagavond tegen de deur van de kelder aan. Die hield dat niet: deur en een complete stenen muur klapten in.

De wethouder heeft een bezoek gebracht aan de supermarkt en zoekt naar een definitieve oplossing voor het waterprobleem.

Citroentaart

Alle voorraden zijn verloren gegaan in het water. Zo ook de citroentaart die speciaal gemaakt was voor een jarige inwoner van Groesbeek. Om zijn klant niet teleur te stellen haalde de bakker 's ochtends vroeg -tussen het puinruimen door - een citroentaart bij een concurrent.

Zaterdag weer brood

De Buurtmarkt Breedeweg is vandaag gewoon opengegaan. Vanaf zaterdag hoopt de bakkerij weer helemaal operationeel te zijn.

Hulp

Bakkerij Holleman uit Elst heeft aangeboden de bakker te helpen. 'Ze mogen contact met ons opnemen, dan kunnen we overleggen op wat voor manier we ze het beste kunnen ondersteunen', aldus eigenaresse Jaqueline Holleman.

