Zoveel regen viel er gisteravond bij jou in de buurt

Bron: Buienradar Bron:KNMI

ARNHEM - Niet alleen de hoeveel water die viel was bijzonder, maar vooral dat het meeste water in de omgeving Arnhem-Nijmegen woensdagavond binnen een uur viel is opvallend. Dat zegt Alfred Snoek van Meteogroup uit Wageningen.

Woensdagavond barstte het los in de omgeving van Arnhem-Nijmegen. In korte tijd viel daar 25 millimeter. Zo'n hoeveelheid regen komt ongeveer vijf keer per jaar voor. Hevige stortregen Een brede strook met hevige stortregen trok woensdagavond over onze provincie. De riolering kon de enorme plotselinge hoeveelheid water niet verwerken en putdeksels kwamen omhoog. Vanuit Duiven, Arnhem, Ede en Otterlo kwamen meldingen van ondergelopen straten en tunneltjes. In Groesbeek liep de kelder van een supermarkt vol. De meeste neerslag viel overigens buiten onze provincie, in Leeuwarden werd 52,2 millimeter gemeten. 'Maar', zegt Snoek, 'daar viel de regen gedurende een lange periode'. Zie het kaartje voor de hoeveelheden regen in de rest van het land. Zie ook: Ondergelopen straten door pittige buien; 'Zo erg kan ik het me niet herinneren'

