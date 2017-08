Lange file na kettingbotsing A2, rijstroken inmiddels weer vrij

Foto: VID

WAARDENBURG - Op de snelweg A2 is een ongeluk gebeurd waarbij zes auto's betrokken zijn. Het is niet bekend of daarbij iemand gewond is geraakt. Het verkeer vanuit Den Bosch richting Utrecht heeft veel last van het ongeval.

UPDATE: Alle rijstroken zijn vrijgegeven en de verwachting is dat de file vanaf nu korter wordt. Het ongeluk is gebeurd tussen knooppunt Empel en Waardenburg. En de vertraging was volgens automobilisten op het hoogtepunt langer dan een uur. Rijkswaterstaat adviseerde dan ook om om te rijden. De situatie rond 7.30 uur: Over een oorzaak is nog niks bekend. Wel valt het sommige automobilisten op dat het vaker raak is op de A2, precies op de plek waar vanmorgen ook dat ongeluk gebeurde.