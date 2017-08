Doorstart modeketen Tuunte; 'helft winkels blijft open'

WINTERSWIJK - Kledingwinkel Tuunte Fashion maakt een doorstart. Dat meldt RTV Oost. Een aantal investeerders met ervaring binnen de retailbranche gaat door met de winkel. De investeerders willen vooralsnog niet bij naam genoemd worden. Hoeveel winkels er open blijven, is nog niet bekend.

'Het is de intentie om met tenminste 20 van de 41 winkels van Tuunte verder te gaan', laat curator Vincent Jongerius weten.



Tuunte Fashion werd begin deze maand failliet verklaard. Het faillissement was zelf aangevraagd. De snel veranderende markt speelde de modewinkel parten, vertelde directeur Van Andel na de uitspraak van de rechtbank. Gesprekken met mogelijke overnamekandidaten, voorafgaand aan het faillissement, leverden niets op.

Werkgelegenheid blijft behouden

De doorstart betekent dat een deel van de werkgelegenheid behouden blijft. 'De over te nemen winkels zullen onder de naam Tuunte worden voortgezet. De 260 werknemers zijn inmiddels geïnformeerd.'

Hoeveel winkels er uiteindelijk open blijven, is mede afhankelijk van de onderhandelingen met de verhuurders. Tuunte heeft veertig winkels, waarvan zeventien in Overijssel.

Verkoop gaat door

De verkoop vanuit de Tuunte filialen gaat vooralsnog gewoon door tot eind september. 'In de loop van september zal duidelijk worden welke filialen ook na de leegverkoop open blijven. De curator heeft de laatste weken intensief samengewerkt met alle betrokken partijen om tot deze transactie te komen, waarbij de positieve inzet van de werknemers zeker bijgedragen heeft tot de totstandkoming van de doorstart.'



De investeerders hebben inmiddels ook met een groot aantal leveranciers een akkoord bereikt over het leveren van de reeds bestelde wintercollectie, zodat de winkels die open blijven snel weer nieuwe voorraad ontvangen.



Ook is een licentieovereenkomst gesloten, zodat Tuunte Fashion na de doorstart dezelfde labels kan blijven voeren. Welke andere merken er in de winkels komen, is nog niet bekend.

