Ai. Auto slaat af in ondergelopen tunnel

DE KLOMP - De flinke regenbuien die woensdagavond over de provincie trokken hadden een vervelend gevolg voor een automobilist bij het spoortunneltje in De Klomp.

Het tunneltje van de Stationsweg stond blank door de regenval en dan moet je volgens het bordje bij de tunnel NIET DOORRIJDEN. Een bestuurder bedacht dat hij toch naar de overkant wilde en besloot het erop te wagen.

Dat had hij beter niet kunnen doen, want halverwege viel de auto uit omdat de motor was 'verdronken'. Omstanders hebben samen met de brandweer de auto uit het water gehaald. De automobilist kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

Het KNMI had vanwege de buien voor Gelderland code geel afgekondigd.

Zie ook: Ondergelopen straten door pittige buien; 'Zo erg kan ik het me niet herinneren'