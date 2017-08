Ondergelopen straten door pittige buien; 'Zo erg kan ik het me niet herinneren'

Ondergelopen tunneltje bij De Klomp - Foto: Omroep Gelderland Huissen - Foto: Berry Peters

EDERVEEN - Het is woensdagavond even goed donker op sommige plaatsen in Gelderland. Een brede lijn met pittige buien trekt over onze provincie. Op verschillende plaatsen zijn meldingen over wateroverlast. Op sociale media staan foto's van ondergelopen straten, onder meer in Ede, Duiven en Arnhem.

Dit filmpje werd gemaakt op de Hoofdweg in Ederveen. De maker meldt ons: 'Het gebeurt wel vaker, maar zo erg kan ik het me niet herinneren.' En zo zag het eruit vanaf de redactie bij Omroep Gelderland: In Ede konden de schoenen uit: Dit is het straatbeeld ergens in Duiven: Een stukje duiding van meteoroloog Reinier van den Berg: Ook in Arnhem: