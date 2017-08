Dode man gevonden op militair oefenterrein

HARDERWIJK - Op het Beekhuizerzand bij Harderwijk is een dode man gevonden. Omdat het lichaam op militair terrein ligt, doet de marechaussee onderzoek.

Wie de man is en hoe hij om het leven is gekomen, is nog onduidelijk. De persvoorlichter van de Marechaussee kon nog niet zegt of het gaat om een burger of een militair.

Het terrein is vrij toegankelijk voor wandelaars. De forensische opsporingsdienst van de marechaussee doet op dit moment onderzoek.