Frans fietst in drie dagen naar Parijs om Oranje te steunen

EPE - Als de voetballers van het Nederlands elftal een voorbeeld nemen aan Frans Hesseling uit Epe, dan blijft het WK in Rusland na vanavond in zicht.

Om de spelers een hart onder de riem te steken, fietste de Oranjefan met 19 anderen in drie dagen tijd vanuit Breda naar Parijs. De mannen vertrokken zondag en kwamen dinsdag aan. 'Onze langste etappe was 178 kilometer', vertelt Frans, die zijn twee passies combineerde: de liefde voor het Nederlands Elftal en fietsen.

Beelden van het vertrek:

Meteen een lekke band

'De tocht ging heel voorspoedig', zegt Frans, die in Arnhem opgroeide en in Epe woont. 'In de eerste 500 meter was er een lekke band, maar verder ging alles goed. We hadden wel begeleiding mee.'

Na een kleine 450 kilometer finishten de mannen in Parijs. Volgens hem leek het alsof ze aan de Tour de France meededen. 'Zo voelde het wel' lacht hij. 'We hadden volgauto's met zwaailichten die voorop reden. We waren heel aanwezig, dat was mooi.'

Geweldige intocht

Uiteindelijk reden de deelnemers in hun oranje wielertenue de Franse hoofdstad binnen. 'De intocht was geweldig, rondom de Arc de Triomphe en onder de Eiffeltoren', blikt de Epenaar terug.

Frans is een echte Oranjefan: hij heeft een passe-partout voor de thuiswedstrijden en ook pikt hij in een voor hem leuke stad regelmatig een uitwedstrijd mee. Over de kansen van Oranje, dat Frankrijk moet verslaan om kans te blijven maken op het WK, zegt hij beslist: 'We gaan met 3-1 winnen!'