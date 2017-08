Oorzaak longziekten door geiten: onderzoek kan nog jaren duren

ARNHEM - 'We moeten onderzoeken hoe dit nu kan: is het transport, voer, mest of het dier zelf? Als we dat weten, dan kunnen we gerichte maatregelen treffen.' Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk reageert op de directe stop op uitbreiding van alle geitenhouderijen in Gelderland.

Een half jaar mogen bedrijven die geiten houden niet uitbreiden, op wat voor manier dan ook. Alle aanvragen die vanaf deze woensdag binnen zijn gekomen, moeten zes maanden lang in de wacht. Ook mogen bestaande veehouders niet omschakelen naar geiten.

Relatie vee en gezondheid

Van Dijk: 'Lopende vergunningen en procedures blijven onder het geldende recht en kunnen doorgaan. Maar verder geldt: er komt geen geit bij. Uit onderzoek blijkt dat er bij intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden een relatie bestaat met het aantal mensen dat lijdt aan longziekten.'

De kans dat je een longziekte krijgt, is aanzienlijk hoger wanneer mensen in een straal van twee kilometer rond een geitenhouderij wonen. In Brabant gingen de stallen om die reden in juli al op slot, vertelt Van Dijk. 'De kans is groot dat er Brabantse ondernemers zijn die daarom naar Gelderland gaan. Dat waterbedeffect willen we op dit moment voorkomen.'

In het geheim

Of er ook concrete aanvragen lagen van Brabantse ondernemers, dat weet Van Dijk niet. Maar toen dit in Brabant speelde en er over vergaderd werd, kwamen op de valreep aanvragen voor uitbreiding binnen. Om die reden hebben de Staten besloten alles voor een half jaar stil te leggen, een besluit dat in het geheim genomen is. Bij de besluitvorming speelde Q-koorts geen rol, zegt de gedeputeerde.

Van Dijk dringt aan op goed onderzoek, zodat bekend wordt waar de toename aan longziekten aan te wijten is. Als je dat helder hebt, kunnen treffende maatregelen genomen worden. 'Dat is niet een resultaat wat ik morgen binnen heb, dat gaat echt wel een, twee of drie jaar duren voordat we daar keiharde wetenschappelijke gegevens over hebben. Maar ja, het moet wel zorgvuldig gebeuren.'

Voelden de bui hangen

De Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF) is blij met het besluit. De organisatie riep vorige maand op tot een stop. GNMF-directeur Volkert Vintges: 'Toen de provincie Noord-Brabant een moratorium voor de geitenhouderij instelde, voelden wij de bui al hangen. Brabantse geitenhouders zouden eenvoudig naar Gelderland verhuizen of uitbreiden.'

'Omdat Gelderland nu al 116.000 geiten telt, hebben wij de provincie direct opgeroepen om ook hier een geitenstop af te kondigen. Het besluit van heeft ons aangenaam verrast. Het is heel goed nieuws voor omwonenden en andere inwoners van Gelderland.'

