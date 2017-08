Jasper blij met vervolging: 'Er zit eindelijk schot in de zaak'

'Goed nieuws', zegt Jasper tegen Omroep Gelderland. 'We staan nog volledig achter onze aangifte. Het is mooi dat er eindelijk wat schot in de zaak zit. We zijn ook alweer vierenhalve maand verder.'

Het is nog niet bekend waar de vijf minderjarigen precies van worden verdacht. Het zijn allemaal tienerjongens uit Arnhem. Jasper en Ronnie liepen begin april in de nacht over de Nelson Mandelabrug. Een woordenwisseling liep uit op een vechtpartij, waarbij Ronnie vijf tanden verloor.

Begin deze maand gingen we langs bij Jasper en Ronnie:

'We hebben ze na het incident nooit meer gezien', meldt Jasper. 'De volgende keer zal vermoedelijk in de rechtszaal zijn.' De zaak dient op 19 december, meldt de Arnhemmer.

Zie ook: Vijf minderjarigen vervolgd voor geweld tegen homostel Jasper en Ronnie