Nep of niet, weet u wanneer een wapen echt is?

ARNHEM - De 22-jarige Doetinchemmer die in de nacht van maandag op dinsdag werd neergeschoten door de politie had een nepwapen bij zich. Dat was op het moment van schieten nog niet duidelijk, want een nepwapen is nauwelijks van echt te onderscheiden.

Welke is echt en welke niet?

Voor een leek is het niet te zien. 'En een agent kan het risico niet lopen dat hij zich vergist', zegt Jas van Driel. Hij is gerechtelijk deskundige en kenner van (nep)wapens.

In de heat of the moment beslissen

Agenten moeten in 'the heat of the moment' beslissingen nemen. 'Als niet duidelijk is of het om een nepwapen gaat, nemen agenten geen risico, dat leren ze ook', zegt politiewoordvoerder Frank de Valk. 'Als een verdachte blijft zwaaien met een wapen, wordt er geschoten.'

Thuis heeft Van Driel verschillende (nep)wapens. Over welk wapen wel en welk wapen niet mag is veel onduidelijkheid. Neem revolvers. Een antieke is illegaal, maar een aansteker in de vorm van een revolver is legaal.

Van Driel: 'Ik ben als adviseur gevraagd in een rechtszaak over een wapen. Die zaak loopt al 8 jaar en gaat over de vraag of een wapen legaal is of niet.'

Opnemen in de wet die valse bommeldingen verbiedt

Van Driel zou graag zien graag dat het dreigen met een nepwapen verboden wordt. 'Een man die met een lege plasticzak een bank binnenloopt en roept dat hij de boel opblaast, is strafbaar. Dat zou hiermee ook moeten. Het is daarmee een misdrijf en dan kun je het aanpakken.'

De politie zegt wekelijks melding te krijgen over nepwapens. Cijfers zijn er niet, want er worden geen gegevens over bijgehouden.