Curator heeft goede hoop op doorstart transportbedrijf Leusink

GAANDEREN - Curator David Vrijbergen heeft goede hoop dat het Internationale transportbedrijf Leusink Transport uit Gaanderen een doorstart maakt. 'Er zijn meerdere geïnteresseerden', laat hij weten. Het bedrijf werd woensdag failliet verklaard.

'Voorlopig gaat het werk gewoon door, het personeel krijgt honderd procent betaald. Natuurlijk is het een onzekere tijd, maar ik heb goede hoop op een doorstart', aldus Vrijbergen. Bij Leusink werken 60 mensen.

Leusink verloor in 2012 grote klanten waardoor het bedrijf in slecht weer terechtkwam. Volgens de curator is er meer dan voldoende werk in de transportsector, maar had het bedrijf geen vet meer op de botten. 'Er is geen geld om te investeren en dat heeft het bedrijf genekt.'

Triest

Het faillissement is hard aangekomen bij het personeel. Vrijbergen: 'Mensen werken hier soms al tientallen jaren, dan is het triest om dit mee te maken, maar het overgrote deel wil de schouders er onder zetten, zodat een doorstart slaagt.'

Morgen voert Vrijbergen de gehele dag gesprekken met mogelijke overnamekandidaten.