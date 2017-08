Kelderman stijgt naar plek vijf in Vuelta

BARNEVELD - Wielrenner Wilco Kelderman heeft woensdag uitstekende zaken gedaan in de Vuelta. De Barnevelder kon in een loodzware bergrit met de allerbeste renners mee.

Kelderman eindigde in een groepje met klassementsleider Chris Froome en Vincenzo Nibali (de nummer twee). Door deze goede prestatie stijgt de Barnevelder van plek elf naar vijf in het algemeen klassement in de Vuelta.

Kelderman heeft de derde plek in Spanje in zicht. Hij staat op slechts vier seconden achterstand van een plek op het erepodium.

Er is nog anderhalve week te gaan in de Vuelta.